Российский миллиардер назвал приватизацию в 90-x «кривоватой»

Глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко заявил, что во время приватизации в 1990-е в России было зафиксировано «огромное количество» нарушений и злоупотреблений. «Все понимают, что это было что-то такое кривоватое», — рассказал миллиардер в интервью РБК.

Бойко уверен , что шоковая приватизация не всегда даёт эффект. Он привёл в пример Китай, который не проводил шоковой приватизации. Развитие реформ там было направлено не на смену формы собственности, «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось».

Миллиардер, занимающий 93-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, считает, что приватизация в стране объективно прошла «не без греха». Однако пересматривать её итоги не следует, поскольку с этим уже ничего нельзя сделать.

Что теперь делать? Превратиться опять в СССР? Нет, не надо. Поэтому нужно про эволюцию думать, а не про ревизию, — подчеркнул Бойко.

Ранее стало известно, что приватизация ради приватизации, как это было в 1990-х годах, неприемлема, она должна быть выгодна экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что приватизацию нужно проводить в условиях определённой конъюнктуры, «чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».