Российский госдолг рухнул в цене

https://static.news.ru/photo/11b43ddc-8c10-11eb-8a7b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость российских облигаций федерального займа снизилась до уровней начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Эксперты считают, что падение может быть связано с возможными санкциями, а также с событиями в Турции.

Снижение индекса российских гособлигаций RGBITR продолжается с начала марта. 22 марта он впервые с мая 2020 года опустился ниже отметки в 600 пунктов, а 23 марта — до уровня 593,85 пункта. Доходность по ОФЗ преодолела уровень в 7%.

Когда такие доходности наблюдались в последний раз, в начале пандемии и при обвале цен на нефть, ключевая ставка ЦБ составляла 6%, а не 4,5%, как сейчас.

Часть инвесторов могут сокращать свои позиции в ОФЗ, потому что это рискованная часть вложений в российские активы, которая гипотетически может оказаться под санкциями, — считает экономист Владимир Тихомиров.

Он предположил, что крупный американский фонд мог сократить свои вложения, передаёт РБК.

Накануне падение рынка акций РФ стало рекордным за три месяца из-за санкционных рисков на фоне заявления президента США Джо Байдена, который пообещал, что «Россия заплатит» за вмешательство в американские выборы.

При этом глава Минфина Антон Силуанов говорил, что если против российского госдолга будут введены санкции США, то ведомство будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам, в 2021 году на аукционах по размещению ОФЗ на иностранных инвесторов приходится 20–25% объёмов, писал NEWS.ru.