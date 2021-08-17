Российский фондовый рынок обновил исторический рекорд

Индекс Московской Биржи (МБ) 17 августа достиг отметки в 3 922,24 пункта, что стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был установлен более месяца назад, 6 июля, и составил 3915 пунктов, об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отмечается, что по состоянию на данный момент индекс МБ поднялся на 0,6% и временно составляет 3918,14 пункта. В свою очередь, показатели биржи РТС в настоящее время повысились на 0,36% и достигли отметки в 1680,86.

В то же время официальный курс доллара растет на 0,24%, добравшись до отметки в 73,476 рубля, стоимость евро составляет 86,49 рубля (+0,26%). В свою очередь, основные нефтяные марки сегодня показывали отрицательную динамику. Так, сорт Brent падал на 0,24%, цена достигала $69,34 за баррель, а WTI дешевела до $66,81 (минус 0,36%).

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин и газ накануне начали снижение. В частности, стоимость марки АИ-92 упала на 1% и составила 57,85 тысячи рублей за тонну, АИ-95 впервые за неделю подешевел на 0,01%, до 59,93 тысячи. В свою очередь, биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшились за день на 3,8% — до 50,03 тысячи.