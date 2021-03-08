Российский экспорт продуктов в 2020 году оказался рекордным

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Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. За границу ушло 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.

Российский экспорт впервые в новейшей истории превысил импорт. Причём треть поставок пришлась на зерно, сообщает РБК. Агентство отмечает, что продовольствие у России покупали 150 стран, больше других — Китай (13% от всех поставок), Турция (10%) и Казахстан (7%).

Эксперты, опрошенные агентством, отмечают, что в 2021 году повторить показатели прошлого года вряд ли получится. Рост поставок за рубеж сдерживают меры, которые введены для стабилизации цен на продукты внутри России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты, а крупнейшим ретейлерам России уже приказали заморозить цены на некоторые продукты.