Российский бюджет получил рекордные деньги от налога на богатых Налог на богатых принес бюджету России более 57 млрд рублей

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В период с января по май 2024 года в федеральный бюджет России поступило более 57 млрд рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую также называют налогом на богатство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФНС. Показатели стали больше в 1,5 раза, чем за аналогичный период предыдущего года.

По данным газеты, за пять месяцев текущего года в казну поступило 57,6 млрд рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель составил 36,5 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц составляет 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год (примерно 417 тысяч рублей в месяц).

Из общей суммы налога 15% направляется в федеральный бюджет, а оставшиеся 13% идут в региональные бюджеты. По данным ФНС, увеличение поступлений налога связано с ростом объема дивидендов и премиальных выплат. По мнению экспертов, на увеличение налоговых поступлений также оказывает воздействие высокий уровень доходов населения на фоне активного рынка труда.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести специальный налог на роскошь. По его словам, фракция внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По задумке депутатов, процентная ставка для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, самолетов, вертолетов и автомобилей будет составлять до 4% их стоимости.