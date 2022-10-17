Российский бюджет на 2023 год рискует недополучить 639 млрд рублей доходов Счетная палата: российский бюджет на 2023 год может недополучить 639 млрд рублей доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бюджет на 2023 год рискует недополучить около 639 млрд рублей доходов, что составляет около 0,43% ВВП страны, следует из заключения Счетной палаты РФ. Оценивая дальнейшие перспективы российской экономики, специалисты отмечают, что в 2024 году недополучение может составить 593,9 млрд рублей, в 2025 году — 617,7 млрд рублей.

По оценке Счетной палаты, в 2023–2025 годах риски недопоступления с учетом дополнительных поступлений составят 639 млрд руб. (0,43% ВВП), 593,9 млрд руб. (0,37% ВВП) и 617,7 млрд руб. (0,36% ВВП) соответственно, — говорится в заключении Счетной палаты.

Также из него следует, что в 2023 году будут увеличены общие расходы федерального бюджета: они составят 29,1 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом существенно повысятся расходы на правоохранительную деятельность, национальную оборону и социальную политику. При этом меньше средств будет вложено в развитие российской экономики и здравоохранения.

Помимо этого, отмечается, что бюджеты российских регионов в 2023 году могут получить дополнительные доходы в размере 103,1 млрд руб. Наибольшее количество средств распределят между собой министерства финансов, обороны и внутренних дел — на них уйдет 57,6% всех расходов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проект федерального бюджета России на 2023 год содержит дефицит валового внутреннего продукта в размере 2%. Председатель правительства отметил, что в абсолютном значении данный показатель равняется 3 трлн рублей.

Мишустин также отметил, что вводимые Западом санкции будут долгосрочными и российские власти исходят из этого момента. В таких условиях основной задачей является защита интересов населения и обеспечение потребностей экономики.