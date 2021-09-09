Российский бизнес призвали активнее сотрудничать с иностранцами

Итальянские компании готовы к сотрудничеству с российским бизнесом в различных сферах, однако этому мешает неактивность российского бизнеса и отсутствие отраслей с полными цепочками производства. Об этом на Столыпинском форуме заявил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

По его словам, российская автомобильная отрасль является одной из немногих, где существует полная цепочка производства. В итоге складывается ситуация, когда Россия экспортирует медь и при этом покупает готовые изделия из меди, что характерно и для других отраслей.

Важно, чтобы российский бизнес был более активен. Италия уже сейчас готова сотрудничать в сферах химического производства, в металлургии, фармацевтической промышленности, автомобильной отрасли. Мы можем активно участвовать в создании и обновлении оборудования для этих сфер, — подчеркнул Торрембини.

Ранее основатель и президент Zenden Group Андрей Павлов заявил, что государство должно создавать условия развития для инвестиционной структуры и содействовать малому и среднему предпринимательству, убрав избыточную конкуренцию. В целом же работу с инвесторами в России следовало бы назвать «слабым звеном».