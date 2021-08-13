Российский бизнес попросил заморозить акцизы на алкоголь

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству и Министерству финансов, попросив о трёхлетней заморозке акцизов на алкогольную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина.
Отмечается, что соответствующее предложение
По этой причине глава РСПП попросил чиновников о сохранении действующей стоимости акцизов в период с 2022 по 2024 год. Эта мера, по мнению Шохина, поможет отечественным производителям сохранить необходимые мощности и рабочие места, а также обеспечить выплаты зарплат сотрудникам предприятий. Он отметил, что такое решение властей стало бы реальной поддержкой алкогольного сектора в кризисных условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что председатель Счётной палаты Алексей Кудрин раскритиковал предложения Минфина по налоговой донастройке. В частности, он отметил неэффективность индексации акцизов на табак, алкоголь и сахаросодержащие продукты из-за «высокой исчерпанности этих мер».