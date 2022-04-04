Российский бизнес оказался на грани дефолта из-за санкций«Ведомости»: российский бизнес оказался на грани дефолта из-за санкций
Западные банки начали процесс блокировки платежей со стороны российских компаний при погашении их валютных долгов. Причиной называются санкции против их акционеров, сообщили «Ведомости». В связи с отказом финансовых организаций в приёме платежей по евробондам и кредитам российские предприятия оказались под угрозой возможного техдефолта.
Так, платёж «Северстали» по еврооблигациям был
В похожем положении находятся СУЭК и «Еврохим» — их платежи по евробондам отказались обрабатывать даже после дистанцирования от компаний подсанкционного акционера Андрея Мельниченко. «Евраз», часть которого принадлежит Роману Абрамовичу, также попал в опасную ситуацию и оказался на грани дефолта из-за решения нью-йоркского офиса Societe Generale, но позднее всё же перевод удалось совершить.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подверглась самому сильному санкционному давлению за всю историю. Он подчеркнул, что увлечение Запада антироссийскими санкциями достигло «безумия».