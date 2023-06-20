Российский банк ввел вклад с повышенной ставкой

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Ситуация в российской экономике стабилизируется. Об этом, в частности, свидетельствует рост индекса Мосбиржи с 2100 пунктов в январе 2023 года до почти 2800 в июне. Завидную стабильность демонстрируют и ставки по вкладам. Поэтому рынок сбережений растет и многие россияне задумались о том, как приумножить свои накопления.

Специалисты отмечают, что абсолютное большинство россиян стремится открывать вклады сроком от 6 до 12 месяцев. Сберегатели выбирают именно такие сроки, потому что это рациональная стратегия, которая обеспечивает понятный горизонт планирования и является страховкой от возможных колебаний ставок на рынке. Сейчас, по данным БКС Экспресс, доходность вкладов находится выше ожидаемой инфляции (4,5–6,5%) и к середине мая стабилизировалась на уровне 6,92% годовых.

На фоне стабилизации рынка ставки по базовым депозитам банков отличаются незначительно, поэтому желающим приумножить сбережения есть смысл обратить внимание на сезонные предложения и промовклады. Благодаря таким депозитам можно получить более высокие ставки.

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Так, например, банк «Открытие» в честь миллионного вкладчика недавно запустил новый депозит с возможностью выиграть миллион рублей и дополнительную повышенную ставку, об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Рублевый промовклад «Счастливый» с выплатой процентов в конце срока оформляется на 181 день или 387 дней. При размещении средств на год можно получить 7,8 % годовых, что выше средней максимальной процентной ставки топ-10 российских банков по итогам мая», — отметила заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.

Также экономисты рекомендуют рассмотреть валютную диверсификацию. Для валютных вкладов привычные доллары и евро — уже практически недоступный формат. Зато на российском рынке все больше предложений открыть вклад в альтернативных валютах. Например, у банка ВТБ появился вклад в юанях с максимальной процентной ставкой 3,25% годовых.

Какой бы вариант вложений вы ни выбрали, помните: главное — грамотно распределять средства и не совершать резких необдуманных шагов.