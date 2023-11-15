Российский банк ввел стипендии для талантливых студентов

Фото: vk.com/kostroma_university

Совкомбанк ввел стипендии для талантливых студентов Костромского государственного университета (КГУ) и окажет поддержку вузу на ремонт корпусов и общежитий, и развитие академической базы. Программа превышает 100 млн рублей и охватит 500 учащихся в 2023/24 учебном году.

В КГУ отмечают, что благодаря этому вузу удалось выполнить государственное задание и заполнить все целевые бюджетные места. Сейчас в нем очно учатся более 4 тысяч студентов и аспирантов.

Подобные меры поддержки государственного университета в Костроме внедряются впервые. Воспользоваться ими смогут студенты, решившие освоить направления, важные для развития экономики региона: машиностроение, технология лесозаготовительных производств, IT, прикладная математика, физика, химия и другие. Для поступивших на такие специальности предусмотрены именные стипендии за успеваемость. «Хорошисты» за год учебы дополнительно получат 150 тысяч рублей, «отличники» — 200 тысяч.

Для поступления на некоторые платные направления установлена компенсация затрат за весь период учебы, ее смогут получить студенты, обучающиеся юриспруденции, журналистике и экономической безопасности. При поддержке банка КГУ открыл уже более 160 дополнительных мест для приема на магистерские программы. Кроме того, можно будет получить разовые выплаты - 25 тысяч рублей при поступлении высокобалльников на IT-специальности. Для иногородних абитуриентов введут единовременную выплату «Я приехал в КГУ» — 30 тысяч рублей.

На благотворительные средства банка улучшат условия для студентов и академического состава вуза: обновят научную часть, отремонтируют общежития и учебные корпуса - некоторые из них построены в 18 веке и являются объектами культурного наследия. Бюджет будет сформирован с помощью специализированного внешнего фонда, с которым банк подпишет соглашение о целевом пожертвовании.

«К 2023 году у Совкомбанка накоплен большой опыт взаимодействия со студентами. Мы верим в потенциал молодых специалистов и даем им возможность проявиться до получения диплома. Для этого в банке разработано много уникальных проектов и методик: студенты со всей России участвуют в наших кейс-чемпионатах и неформальных, но масштабных днях карьеры, IT-хакатонах, курсах от практиков банка по инвестиционному анализу и летней школе системных аналитиков. Всесторонняя финансовая поддержка университета в Костроме – это еще один эксперимент, который вне сомнений несет высокую ценность для будущих поколений», — заявила HR-директор Группы «Совкомбанк» Надия Имаметдинова.