Банк ввел сезонный вклад с доходностью до 8% и розыгрышем повышенной ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, после чего некоторые коммерческие банки повысили ставки по вкладам в среднем на 0,5–2,25 п. п. По мнению экспертов, таким образом банки пытаются вернуть средства, которые были выведены россиянами после 21 сентября.

Уровень максимальной процентной ставки по вкладам по итогам первой декады ноября достиг 6,9%. Однако на рынке есть предложения выше этих показателей. К примеру, вклад «Зимний» от банка «Открытие» с доходностью до 8% годовых. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков.

Так, доходность по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% годовых — на 13 месяцев. Также каждый 23-й клиент, открывший вклад в преддверии 2023 года (до 31 декабря 2022 года), сможет выиграть дополнительное повышение своей ставки на 2,3 процентных пункта.

Оформить рублевый сезонный вклад «Зимний» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Кроме того, клиенты, которые открыли вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей, примут участие в розыгрыше повышенной ставки. Розыгрыши состоятся 1 и 15 декабря, а также 11 января 2023 года. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября.

Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия». Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разрешить использование средств материнского капитала для получения процентов по вкладу. Она пояснила, что многие семьи долгое время не используют полученные от государства средства, хотя их можно было бы сберечь и приумножить, в том числе путем открытия банковского вклада.