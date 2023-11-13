Российский банк утроит благотворительные пожертвования клиентов

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Совкомбанк запустил благотворительную платформу «Совкомбанк про добро», где все пожертвования клиентов на цели фондов-партнеров будут увеличены в три раза за счет средств банка.

За пользование банковскими продуктами клиентам начисляются «баллы добра», которые можно направить на благотворительность вместе со своими деньгами. Один балл равен одному рублю. Общая сумма пожертвования складывается из соотношения 70% ― средства банка («баллы добра») и 30% ― средства благотворителя. «Баллы добра» будут начислены держателям карты рассрочки «Халва», отметили в банке.

Стать партнером платформы и разместить свой сбор может любая некоммерческая организация, которая прошла проверку банка на благонадежность. Сейчас на «Совкомбанк про добро» представлены благотворительные фонды из разных регионов и сфер деятельности.

Во время тестирования платформы за три месяца в благотворительные фонды было переведено более 12 млн рублей. Для комфортного сотрудничества с НКО и фондами-партнерами платформы банк предлагает нулевые тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание.

«Мы создали оптимальную среду для развития культуры взаимопомощи. Это кластер благотворительных инициатив, где мы умножаем силу добрых дел наших клиентов, партнеров и сотрудников. «Совкомбанк про добро» поможет объединить усилия, чтобы делать пожертвования системно, прозрачно и адресно», — заявил первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.