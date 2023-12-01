Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПАО «Совкомбанк», диверсифицированная российская финансовая группа, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций Банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.

Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд рублей. Оно будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров Банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов Банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.

Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на сайте Группы и в регуляторной ленте новостей.

«Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство. IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок», – заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.