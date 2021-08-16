Российский банк нашёл способ увеличить число вакцинированных в стране

Банк Хоум Кредит объявил о проведении новой акции для клиентов с прививкой от коронавируса. Финансовая организация начислит 10% кэшбек за покупки для таких партнёров за покупки, cовершённые с 30 сентября, сообщается на сайте банка.

Отмечается, что получения подобной денежной привилегии клиентам будет необходимо предоставить банку копию документа о прохождении вакцинации. Операцию можно совершить как в офисе, так и через онлайн-формат (в мобильном приложении). При этом дата вакцинации и количество сделанных прививок не важны.

Помимо этого, клиентам нужно будет с 16 августа по 30 сентября оформить карту «Кредитная Польза» и/или «120 дней без %». После этого следует оплатить ею покупки на общую сумму от тысячи рублей.

Председатель правления Банка Хоум Кредит Дмитрий Пешнев-Подольский объяснил проведение акции необходимостью поддержки всех граждан страны, внёсших свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной пандемии. Эта акция стала уже третьей по счёту, направленной на данную цель.

Ранее представители российского бизнеса назвали препятствия для вакцинации сотрудников в Москве. Среди них — сезон отпусков, учёт сотрудников с медотводом, а также несоответствие среднесписочной численности рабочих с данными по компаниям.

В частности, председатель совета «Опоры России» в Москве Дмитрий Несветов отметил, что проблемы с вакцинацией в столице, по существу, остались прежними. Он добавил, что стоит учитывать разницу в данных между базой среднесписочной численности сотрудников, которая имеется у Роспотребнадзора, и фактическим положением дел в отдельно взятой компании.