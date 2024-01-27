Российский аналог SWIFT распространяется на Восток Решетников: банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу SWIFT

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Банки Мьянмы стали подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу системы SWIFT, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на бизнес-форуме с предпринимателями Мьянмы и России. По его словам, которые приводит ТАСС, это откроет возможность для прямых расчетов между организациями без посредничества третьих стран.

Чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию, растет сотрудничество в финансово-банковском секторе. Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран, — сказал он.

Решетников в ходе встречи рассказал об активном развитии инфраструктуры поддержки делового сотрудничества. Он также напомнил о визитах российских бизнесменов в Мьянму и выразил надежду на тесное сотрудничество, в том числе по туристическим проектам.

Первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин ранее заявил, что СПФС насчитывает 20 стран-пользователей. В в настоящий момент к системе подключены 557 различных банков и компаний. Из них 159 клиентов не являются резидентами России.