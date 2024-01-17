Аналитики ВТБ назвали металл, который подорожает в 2024 году ВТБ: в 2024 году цены на золото могут вырасти до $2,2 тысячи за унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на золото в 2024 году могут вырасти до отметки в $2,2 тысячи за унцию, заявили аналитики банка ВТБ. По их словам, которые приводит издание KP.RU, снижение ставок центральными банками мира, вызванное замедлением экономического роста, поспособствует росту цен на драгоценный металл. Отмечается, что в 2023 году ВТБ продал 33,2 тысячи тонн физического золота.

Согласно статистическим данным, предоставленным банком, с начала продаж физического золота в марте 2022 года клиенты ВТБ приобрели 65 тонн слитков. Средний объем сделки составил 20 килограммов, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Отмечается, что чаще всего золотые слитки приобретаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, а также в Туле. Предполагается, что в 2024 году цены на золото будут расти.

В 2024 году центральные банки мира начнут снижать ставки вслед за замедлением экономического роста, что, в свою очередь, благоприятно отразится на рынке золота, — заявил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Как сообщалось ранее, в российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) остались только золото, юани и рубли. В Министерстве финансов России заявили, что ведомство полностью избавилось от евро, реализовав €573,7 млн за 2 900 000 млн рублей.