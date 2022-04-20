«Российский актив стал токсичен»: инвестор оценил лишение МосБиржи статуса

Возможное лишение МосБиржи официального статуса сравнимо с лишением России статуса постоянного торгового партнера, рассказал инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко изданию «Компания». Без него организация не имеет никаких преимуществ в торговле.

Инвестор добавил, что МосБиржа перестала быть актуальной для западных инвесторов после запрета нерезидентам владеть российскими активами. А отзыв статуса, по его мнению, — естественный процесс, который хуже не сделает.

После ввода санкций российский актив стал токсичен, все крупнейшие индексы отказались учитывать Россию как в сфере акций, облигаций, так и в валюте. Рубль перестал быть свободно конвертируемым, поскольку не признается на внешних рынках, — сказал Луцко.

Российским же инвесторам формально закрыл путь на внешние рынки указ президента о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования, отметил специалист.

При этом Мосбиржа может вернуть позиции, если снимут жёсткие санкции, пока ничего бесповоротного не случилось, считает Луцко.

Ранее налоговая служба Великобритании решила отозвать у Московской Биржи официальный статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине. Данное решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге. Однако уже существующие инвестиции останутся под защитой.