Российские власти увеличат выпуск качественного бензина

https://static.news.ru/photo/6e34dcea-b3e5-11eb-a3ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, правительству необходимо решить серьёзные задачи в области развития нефтяной отрасли. Так, выпуск качественного сырья в 2030 году должен быть увеличен на 70%.

Кроме того, власти будут обязаны на 80% повысить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения, а также начать производить продукты и предлагать услуги с принципиально новыми характеристиками.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что если Россия продолжит добывать топливо теми же темпами, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лет и газа — на 103 года.