Российские власти увеличат выпуск качественного бензина

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах РФ, сообщает ТАСС.
По его словам, правительству
Кроме того, власти будут обязаны на 80% повысить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения, а также начать производить продукты и предлагать услуги с принципиально новыми характеристиками.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что если Россия продолжит добывать топливо теми же темпами, что и сейчас, то ей хватит нефти ещё на 59 лет и газа — на 103 года.