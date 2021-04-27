Российские власти оштрафовали Apple на $12 млн

https://static.news.ru/photo/af231526-a758-11eb-8e3d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала американскую компанию Apple более чем на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением.

В общей сложности корпорация должна выплатить больше 906 млн рублей, говорится на сайте ведомства.

Дело было рассмотрено после обращения российской компании «Лаборатория Касперского». В ведомстве выяснили, что Apple, используя доминирующее положение на рынке приложений для iOS, предоставляет преимущества для собственных программ родительского контроля и одновременно ухудшает условия для конкурентов.

Кроме того, в документации организации из Купертино содержатся положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков при модерации в App Store, даже если они соответствуют требованиям площадки. От компании потребовали убрать эти положения, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений без потери функционала.

Выполнение решения ФАС сейчас остановлено, так как Apple обжаловала его в суде.

В августе 2020 года ФАС возбудила дело против компании Lindt, которую обвинили в нарушении закона о защите конкуренции — характеристики продукции в России и в Европе отличались. Однако в 2021 году в ведомстве выяснили, что используемое сырьё в разные сезоны отличается по определённым характеристикам во всех странах. Речь идёт о жирных кислотах, которые входят в состав какао-бобов. В связи с этим санкций в отношении компании применяться не будет, однако проверки продолжатся.