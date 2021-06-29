Власти нашли способ защитить внутренний рынок от мирового кризиса

Российские власти разработали систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. Новые меры будут вступать в силу только в том случае, когда стоимость товаров в мире будет проходить через определённую черту, передаёт телеканал «360».

При этом сама система защиты будет состоять из двух частей. Сначала будут прогнозироваться мировые цены на товары и их влияние на российский рынок. Потом полученные данные будут тщательно обрабатываться и использоваться для предупреждения увеличения стоимости товаров внутри страны.

На сегодняшний день ещё не определены механизмы, благодаря которым будут сдерживаться цены на товары внутреннего рынка, отмечается в сообщении.

Однако, по мнению экспертов, сдерживать цены могут помочь пошлины, ограничение экспорта и субсидирование производства.

Ранее стало известно, что российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб. Причиной станет разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.