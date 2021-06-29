Власти нашли способ защитить внутренний рынок от мирового кризиса

Российские власти разработали систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. Новые меры будут вступать в силу только в том случае, когда стоимость товаров в мире будет проходить через определённую черту, передаёт телеканал «360».
При этом сама система защиты будет состоять из двух частей. Сначала будут прогнозироваться мировые цены на товары и их влияние на российский рынок. Потом полученные данные будут тщательно обрабатываться и использоваться для предупреждения увеличения стоимости товаров внутри страны.
На сегодняшний день ещё не определены механизмы, благодаря которым будут сдерживаться цены на товары внутреннего рынка,
Однако, по мнению экспертов, сдерживать цены могут помочь пошлины, ограничение экспорта и субсидирование производства.
Ранее стало известно, что российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб. Причиной станет разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.