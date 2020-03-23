https://static.news.ru/photo/85bcfdea-6ce5-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России готовы ввести дополнительные меры по сдерживанию увеличения стоимости лекарств на фоне ослабления рубля, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

По данным ведомства, в настоящее время критические риски отсутствуют, однако государство не допустит роста цен на медпрепараты, в том числе жизненно важные, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство рассматривает план, согласно которому в России с 27 марта разрешат дистанционную продажу лекарственных средств. Это позволит обеспечить население препаратами, продающимися без рецепта, и другими медицинскими изделиями. Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными.