Власти России готовы ввести дополнительные меры по сдерживанию увеличения стоимости лекарств на фоне ослабления рубля, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
По данным ведомства, в настоящее время критические риски отсутствуют, однако государство не допустит роста цен на медпрепараты, в том числе жизненно важные,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство рассматривает план, согласно которому в России с 27 марта разрешат дистанционную продажу лекарственных средств. Это позволит обеспечить население препаратами, продающимися без рецепта, и другими медицинскими изделиями. Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными.
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