Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса

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Специалисты Томского государственного университета и Московского государственного университета им. Ломоносова (ТГУ и МГУ) совместно с зарубежными коллегами разработают математические модели для определения и оценки новых рисков для банковского сектора, в том числе тех, которые появились на фоне пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы ТГУ, грант на исследования предоставил Российский научный фонд. Математические модели позволят рассчитать, при каких условиях возможны крушения финансовых рынков.

Для работы экономисты и математики используют информацию о финансовых показателях из базы Bloomberg и узкоспециализированной базы CRSP. Созданные модели помогут с расчётами по просьбам конкретных игроков рынка, либо в сотрудничестве с компаниями-посредниками. Например, в них уже заинтересованы бизнес-центры Нормандии, такие как Neoma Business School и Ecole de Management de Normandie.

В университете уточнили, что гран будет действовать с 2020 по 2023 год. На исследования планируется выделять по шесть миллионов рублей раз в год, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.