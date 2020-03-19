Российские ритейлеры сообщили о своём намерении сдерживать повышение цен на продукты на фоне распространения коронавируса. Также они отметили, что не получали уведомлений от поставщиков о росте отпускной стоимости товаров.
В настоящее время компания делает все необходимое для того, чтобы не допустить роста цен, сохранить их стабильность, — отметили в сети «Магнит».
Что касается продукции, произведенной в России, то ее импортная составляющая отразится на ценах не раньше, чем через несколько месяцев, и вполне возможно, что курсы валют к тому времени успеют стабилизироваться, — добавили в Metro.
Представители «Азбуки вкуса» заявили, что будут сдерживать рост так долго, насколько это возможно. Однако полностью избежать роста не получится.
NEWS.ru ранее писал, что гипермаркет «Ашан» в Марфино начал продавать тележками наборы для пандемии. Их стоимость варьируется от 2634,50 до 3491,31 руб.
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