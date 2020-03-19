https://static.news.ru/photo/ab336d1a-6a1b-11ea-8413-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские ритейлеры сообщили о своём намерении сдерживать повышение цен на продукты на фоне распространения коронавируса. Также они отметили, что не получали уведомлений от поставщиков о росте отпускной стоимости товаров.

В настоящее время компания делает все необходимое для того, чтобы не допустить роста цен, сохранить их стабильность, — отметили в сети «Магнит».

Что касается продукции, произведенной в России, то ее импортная составляющая отразится на ценах не раньше, чем через несколько месяцев, и вполне возможно, что курсы валют к тому времени успеют стабилизироваться, — добавили в Metro.

Представители «Азбуки вкуса» заявили, что будут сдерживать рост так долго, насколько это возможно. Однако полностью избежать роста не получится.

NEWS.ru ранее писал, что гипермаркет «Ашан» в Марфино начал продавать тележками наборы для пандемии. Их стоимость варьируется от 2634,50 до 3491,31 руб.