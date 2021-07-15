Российские таможенники вскрыли контрабанду нефти на Украину

Федеральная таможенная служба России выявила незаконное перемещение на территорию Украины 80 тыс. тонн нефти. Ориентировочная стоимость контрабанды 2 млрд рублей. Об этом пишет Федеральная таможенная служба.

В ходе проверки выяснилось, что танкер ALTAI, прибывший в порт Новороссийска, отправился вместо назначенного пункта прибытия Аугуста (Италия) в порт Южный (Украина). На борту танкера было 80 тыс. тонн нефти, которые были выгружены на украинской территории, отмечается в сообщении.

В ходе следственных мероприятий стало известно о том, что капитан танкера заранее знал, что ему будет необходимо отправиться на Украину. Также он подписал документы о неразглашении в порту Новороссийска сведений о порте следования и получателе груза.

В соответствии с ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что Россию ждёт двойной удар от падения спроса на нефть. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил о том, что мир снизит потребление углеводородов через 10 лет. Из-за этого перед Россией стоят большие вызовы.