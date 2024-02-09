Российские суды наделили правом банкротить иностранные компании ВС РФ разрешил судам банкротить зарубежные компании с бизнесом в России

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Российские суды вправе применять процедуру банкротства к иностранным юрлицам в случае их тесной связи с Россией, следует из решения судебной коллегии по экономическим вопросам Верховного суда РФ, передает «Интерфакс». Процедура может охватить не только находящиеся в стране активы, но и имущество в любом другом государстве.

Так, российский суд может обанкротить юридическое лицо в случае, если в стране ведут бизнес его бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории государства. Соответствующие выводы были сформированы коллегией по итогам рассмотрения жалобы на отказ судов ввести процедуру банкротства в отношении кипрской Westwalk Projects Ltd.

Ранее эта компания владела тремя торговыми центрами в Подмосковье, переданными в уставный капитал еще одной кипрской структуры AMN, Commercial Property Advisors. По договору, AMN должна была получить полные права и обязанности по аренде, в том числе обеспечительные платежи от арендаторов. Однако новому владельцу пришлось взыскивать их через суд, который подтвердил право, но средства так и не поступили.

При этом у Westwalk остался филиал в России, но суды не приняли заявление о его банкротстве, так как должником может выступать только юрлицо, а не филиал, поэтому AMN следовало обратиться в суд Кипра. Верховный суд не согласился с данным доводом и постановил, что ключевым фактором является наличие связи должника с Россией.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 дел в 19 регионах страны по итогам мониторинга цен на АЗС. Глава службы Максим Шаскольский отметил, что все они связаны с нарушением антимонопольного законодательства. ФАС проверит обоснованность различных составляющих, которые влияют на конечную цену на заправке.