Кабмин одобрил проект распоряжения о распределении дотаций бюджетам субъектов на 2,2 млрд рублей.
Средства будут предоставлены республикам Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Тува, Хакасия, а также Еврейской и Магаданской областям.
Дотации предлагается направить на обеспечение первоочередных расходов этих субъектов, в том числе повышение зарплат работникам бюджетной сферы,
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделит 3,5 млрд рублей на реновацию культурных учреждений в регионах. Расходы запланированы в федеральном бюджете на 2020–2022 годы.
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