Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин одобрил проект распоряжения о распределении дотаций бюджетам субъектов на 2,2 млрд рублей.

Средства будут предоставлены республикам Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Тува, Хакасия, а также Еврейской и Магаданской областям.

Дотации предлагается направить на обеспечение первоочередных расходов этих субъектов, в том числе повышение зарплат работникам бюджетной сферы, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделит 3,5 млрд рублей на реновацию культурных учреждений в регионах. Расходы запланированы в федеральном бюджете на 2020–2022 годы.

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