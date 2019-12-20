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Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что экономические реформы в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад России. По его словам, частная собственность должна была стать альтернативой «несостоятельному государственному управлению».

Реформы не были ошибкой. <...> Они были как болезненная операция или лекарство, — сказал Потанин в интервью Bloomberg. Совладелец «Норникеля» отметил, что «эффективные собственники не появляются из ниоткуда». Для их...