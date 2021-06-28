Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам

Более половины российских работодателей с начала 2021 года повышали зарплаты своим работникам. Чаще всего прибавка составила 10%. Такие данные опроса сервиса «Работа.ру» приводит РБК.

В ходе опроса 36% работодателей сообщили , что намереваются увеличить зарплаты сотрудников во второй половине 2021 года. Не будут ничего менять до конца года 62% респондентов, ещё 2% собираются зарплаты понизить.

При этом 52% участников исследования сообщили, что уже повышали зарплаты сотрудников с начала этого года. Из ответивших подобным образом 60% повысили зарплаты работников на 10%, 36% работодателей увеличили зарплаты в компании на 10–30%. У 3% участников опроса повышение зарплат в компаниях составляет от 30% до 50%. 1% компаний повышает зарплаты сразу в полтора-два раза.

Однако 43% опрошенных признались, что ещё не повышали зарплаты сотрудников в этом году, а ещё 3% заявили, что успели зарплаты снизить.

Ранее стало известно о нехватке средств на отдых у россиян. Так, 30% россиян не могут позволить даже недельный отпуск из-за недостатка денег.