Цены на молоко в России назвали слишком низкими

Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов заявил, что себестоимость производства сырого молока и готовой продукции из него в России растёт активнее, чем цена реализации. Это снижает доходность и инвестиционную привлекательность отрасли, пишет ПРАЙМ.
По данным «Союзмолока», себестоимость производства молока в апреле
Там также добавили, что изменения себестоимости в ближайшее время не будет и она останется довольно высокой. По мнению представителей отрасли, это может сказаться на готовности инвестировать в молочную отрасль и на её доходности, из-за чего с рынка начнут вымываться небольшие и средние хозяйства.
Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. По его словам, это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен.