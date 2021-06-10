Цены на молоко в России назвали слишком низкими

https://static.news.ru/photo/d05e6c92-ca83-11eb-a5ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов заявил, что себестоимость производства сырого молока и готовой продукции из него в России растёт активнее, чем цена реализации. Это снижает доходность и инвестиционную привлекательность отрасли, пишет ПРАЙМ.

По данным «Союзмолока», себестоимость производства молока в апреле выросла на 18%, а готовой молочной продукции — на 5–8%, при этом цена реализации увеличилась на 4% и 3% соответственно. Уточняется, что себестоимость выросла из-за повышения цен на корма и удобрения, энергоресурсов, а также ряда макропричин.

Там также добавили, что изменения себестоимости в ближайшее время не будет и она останется довольно высокой. По мнению представителей отрасли, это может сказаться на готовности инвестировать в молочную отрасль и на её доходности, из-за чего с рынка начнут вымываться небольшие и средние хозяйства.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. По его словам, это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен.