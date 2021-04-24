Российские производители консервов предупредили о нехватке мигрантов

https://static.news.ru/photo/228e1d6a-a5a8-11eb-a7bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производcтво консервированных овощей и фруктов в 2021-м может снизиться из-за нехватки иностранных рабочих на предприятиях, заявили в «Руспродсоюзе». Механизмы допуска трудовых мигрантов нужно пересмотреть, признают в Минсельхозе, пишет РБК.

О дефиците в плодоовощном секторе накануне начала сельскохозяйственного сезона руководителя оперштаба по COVID-19 вице-премьера Татьяну Голикову уведомил «Руспродсоюз». Обращение на её имя есть в распоряжении РБК, в организации подтвердили его подлинность.

С подобными проблемами сегодня сталкиваются большинство компаний в аграрном секторе, занимающиеся выращиванием овощей открытого грунта, фруктов, ягод, а также предприятия консервной промышленности, использующие растениеводческую продукцию в качестве сырья, рассказал РБК зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

По его словам, сезон сельхозработ уже стартовал, он продлится с апреля по сентябрь, дефицит рабочих рук составит около 30–40 тысяч человек, из-за чего, по данным «Руспродсоюза», продажа семян уже упала на 50–60% по сравнению с 2020-м, поставки рассады снизились на 50%.

Власти РФ ограничили въезд иностранцам из-за COVID-19 в марте 2020-го. Сначала меру ввели до 1 мая, но позже её продлили на неопределённое время. Посещение РФ рабочими мигрантами контролируется специальными алгоритмами, утверждёнными оперштабом по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести патенты с электронным носителем информации, которые начнут выдавать приезжающим на заработки мигрантам. В МВД РФ пояснили, что в настоящее время проводится подготовка нормативно-правовой базы по этому вопросу. Разрабатывается форма бланка патента, проекты приказов по оформлению и выдаче патентов, а также соглашений между МВД и уполномоченными властями регионов. Первым городом, где мигранты получат такие документы, станет Москва. Для этого ведомству необходимо заключить соответствующее соглашение с властями столицы.