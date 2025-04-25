Российские производители двигателей перейдут на четырехдневку «Автодизель» и ЯЗДА перейдут на четырехдневку из-за падения спроса

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

Ярославский завод дизельной аппаратуры

Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и Ярославский моторный завод («Автодизель») с 1 июля переходят на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу предприятий. Мера вводится временно в связи с падением рынка коммерческого транспорта и направлена на оптимизацию производственных процессов.

Переход на сокращенную рабочую неделю является временной мерой, позволяющей сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку на производстве в текущих условиях, — сообщили на предприятиях.

Новый график будет действовать до 31 декабря. Работников уведомили о возможных изменениях заранее, чтобы дать время на адаптацию. В зависимости от рыночной ситуации сокращенный режим работы может быть изменен, отметили в пресс-службе предприятий. Соответствующие решения будут приниматься ежемесячно, что позволит быстро реагировать на рыночные изменения и сохранять стабильность производства.

Ранее стало известно, что в 2025 году на российском авторынке зафиксирован заметный спад интереса покупателей к новым машинам. Он сопоставим с обвалом трехлетней давности, когда продажи упали на 59%, на что есть целый ряд причин. Россияне считают, что им невыгодно приобретать новые автомобили с учетом их не всегда оправданной стоимости на фоне высоких процентов по кредитам. Люди предпочитают хранить сбережения, а не тратить.