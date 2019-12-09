https://static.news.ru/photo/7686a3a0-1a81-11ea-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2020 года планируют отменить большинство нормативных актов. Некоторые из них были приняты ещё во времена СССР.

Сообщается, что административная реформа по отмене продлится на протяжении всего 2020 года. Также власти планируют отменить все избыточные нормативно-правовые акты. Базу обновят, а для предпринимателей напишут дорожные карты с чётким списком требований для каждой сферы деятельности, пишет « Профиль ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что избыточные регулярные требования к бизнесу стали темой выступления Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме. Политик отметил, что российский предприниматель сталкивается в среднем с 9 тысячами нормативных актов.