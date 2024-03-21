Российские пивовары потребовали деньги за ушедшие западные бренды «Коммерсант»: «Балтика» потребовала от Carlsberg 84,1 млрд рублей компенсации

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Российская «Балтика», крупнейшая пивоваренная компания страны, подала иск к датской Carlsberg, сообщает «Коммерсант». В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пивовары потребовали от бывших партнеров компенсации убытков в размере 6,24 млрд датских крон (84,1 млрд рублей по курсу Центробанка).

Иск связан с решением Carlsberg расторгнуть лицензии на международные и региональные бренды, такие как Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen, после передачи долей в «Балтике» в управление Росимущества. Эксперты считают, что ограничение выпуска напитков под брендами Carlsberg и уход западных брендов из страны могли стать факторами, приведшими к потере денег.

В декабре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил за компанией «Балтика» право на использование брендов пива Carlsberg. Суд признал односторонний отказ от рамочного лицензионного соглашения недействительным. Соглашение, позволявшее российской компании выпускать напитки датского бренда, было заключено еще в 2013 году.

Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным лицензионный договор, который дает Carlsberg Kazakhstan право на интеллектуальную собственность «Балтики». Теперь филиал датской фирмы не сможет использовать дизайн российского бренда и его товарные знаки в Узбекистане, Казахстане, на Украине и в других странах мира. Слушания по иску «Балтики» прошли в закрытом режиме.