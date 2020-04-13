Российские писатели и издатели обратились к властям с просьбой о поддержке

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 500 российских издателей и писателей направили письмо правительству РФ с просьбой поддержать книжную индустрию и внести в список товаров первой необходимости книги.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа. Согласно ему, в письме представители книжной индустрии просят правительство включить книгоиздание в перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса, для получения первоочередной адресной поддержки.

Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить её для всего российского общества и будущих поколений, — говорится в нём.

По словам издателей, из-за вынужденного закрытия книжных магазинов, через которые распространяется более 70% выпущенных книг, продажа продукции остановилась. А это, в свою очередь, парализует всю индустрию.

Ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии, — гласит письмо.

Ранее NEWS.ru писал, что писатели из России запустили акцию «Корона Декамерона», в рамках которой они будут по очереди зачитывать отрывки из своих новых книг в режиме онлайн-трансляции.