Российские писатели и издатели обратились к властям с просьбой о поддержке

Более 500 российских издателей и писателей направили письмо правительству РФ с просьбой поддержать книжную индустрию и внести в список товаров первой необходимости книги.
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Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить её для всего российского общества и будущих поколений, — говорится в нём.
По словам издателей, из-за вынужденного закрытия книжных магазинов, через которые распространяется более 70% выпущенных книг, продажа продукции остановилась. А это, в свою очередь, парализует всю индустрию.
Ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии, — гласит письмо.
Ранее NEWS.ru писал, что писатели из России запустили акцию «Корона Декамерона», в рамках которой они будут по очереди зачитывать отрывки из своих новых книг в режиме онлайн-трансляции.
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