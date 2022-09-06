«Известия»: российские перевозчики не смогли заплатить за лизинг самолетов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские авиаперевозчики не смогли заплатить в рублях за лизинг взятых ранее иностранных самолетов. Компании, предоставившие суда, отказываются брать со специально открытых счетов деньги в российской валюте, пишут «Известия».

Так, авиакомпания «Ямал» предложила установить конкретный период, в который лессоры смогут забрать деньги со счетов. На данный момент забрать их можно бессрочно. Авиаперевозчик предлагает автоматически возвращать деньги, если они так и останутся невостребованными. При этом многие лизингодатели уже списали оставшиеся в России судна и зафиксировали убытки.

Свою инициативу «Ямал» изложил в письме к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Предложение о возврате денег перевозчикам отправлено и в Минтранс. Собеседники издания предполагают, что ни «Ямал», ни многие другие авиакомпании еще не переводили на указанные счета деньги. До сих пор не решен вопрос в их корректном бухгалтерском отражении для налогообложения.

Лизингодатели других российских компаний также отказались принимать оплату в рублях. Собеседник издания на рынке авиализинга сообщил, что получение платежей за воздушные судна в рублях стало бы прямым нарушением западных санкций. К тому же все лизингодатели уже разорвали контракты, и у них нет юридических оснований получать платежи за самолеты.

Ранее компания «АТ-Лизинг» предложила нескольким российским авиаперевозчикам в аренду 14 советских 120-местных самолетов Як-42Д, но те от них отказались. Как заявили представители авиакомпаний, они не заинтересованы в использовании устаревших моделей самолета с ограниченным сроком поддержки эксплуатации.