Российские операторы связи снизили цены на звонки в Донбассе и Херсоне Сотовые операторы установили цены тарифов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье на уровне России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские операторы связи в большинстве случаев не оформляют звонки на номера мобильных операторов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области и Запорожье как внутренние, несмотря на то, что в них введена нумерация +7. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, у «Вымпелкома» звонки во все регионы определяются как международные, у МТС к таковым относят звонки в Херсонскую и Запорожскую области, а в базе «Мегафона» их номера пока не определяются совсем. По данным Минсвязи, несмотря на риск западных санкций, все компании установили в регионах тарифы на внутрироссийском уровне.

Так, компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») установила новые тарифы на связь с операторами республик Донбасса, Херсоном и Запорожьем 31 мая. В регионах введены номера с кодами +7949 +7959, +7990, звонки на них классифицируются как международные, однако стоимость их составляет 3 рубля, так же, как и на СМС-сообщение. В Минцифры уточнили, что ранее минута звонка стоила 25 рублей и была снижена до нынешнего уровня.

В Tele2 сообщили, что звонки на данные коды у них определяются как междугородные. Таким же образом тарифицируют звонки на подобные номера в ДНР и ЛНР в МТС. «Мегафон» сообщил, что номера с кодом +7 тарифицируются как российские.

В Минцифры ранее заявляли, что абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР будут включены в российский план нумерации +7, а ведомство ведёт работу с сотовыми операторами «по установлению комфортных тарифов на различных направлениях».

В Роскомнадзоре уточнили, что Россия предоставила ДНР и ЛНР ресурс нумерации в рамках «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 21 февраля 2022 года.