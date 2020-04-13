Российские нефтяные компании поддержали параметры соглашения ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/df1dfede-7db1-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании приняли и поддержали параметры соглашения ОПЕК+.

Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и в ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка, — сказал глава Минэнерго в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, общее сокращение добычи нефти в ближайшие два месяца может составить до 20 млн баррелей в сутки. Сама сделка могла не состояться без участия российского лидера Владимира Путина.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.