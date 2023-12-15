Российские нефтяники резко нарастили морской экспорт «дизеля» «Ъ»: морской экспорт дизтоплива из РФ в декабре достиг 1 млн баррелей в сутки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские нефтяные компании в первые две недели декабря значительно нарастили морской экспорт дизельного топлива и в результате довели его до уровня 1 млн баррелей в сутки, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, это стало возможно благодаря почти полной отмене экспортного эмбарго, введенного в конце сентября. При этом Турция, являющаяся крупнейшим покупателем российского «дизеля», еще восстанавливает прежний уровень импорта. Второе место по объему поставок у Бразилии, наращивающей импорт из России третий месяц подряд.

Эмбарго на экспорт бензина и дизельного топлива было введено российскими властями с 21 сентября по причине значительного подорожания данного вида продукции. В результате танкерные поставки «дизеля» упали до 740 тысяч баррелей в сутки. Однако через две недели был снят запрет на экспорт дизтоплива, направляемого в порты трубопроводным транспортом, так как полный запрет экспорта грозил затовариванием НПЗ.

В первой половине ноября Россия сняла эмбарго на экспорт бензина, а в конце ноября — на экспорт летнего дизельного топлива, сохранив запрет лишь на зимний «дизель», спрос на который внутри страны возрастает с наступлением холодов. В результате морской экспорт вырос более чем до 800 тысяч баррелей в сутки.

В период действия эмбарго больше всего без российского топлива страдала Турция. Объемы закупок в октябре падали в стране до минимального годового показателя в 212 тысяч баррелей в сутки. В декабре поставки дизтоплива выросли до 319 тысяч баррелей. В свою очередь объем поставок в Бразилию на сегодня составляет почти 274 тысячи баррелей в сутки и по итогам месяца может поставить рекорд. Также выросли поставки «дизеля» в Алжир — до 74 тысяч баррелей, хотя ранее они держались на уровне чуть более 4 тысяч баррелей.

Лидерство Турции и Бразилии объясняется тем, что страны Евросоюза отказались от закупок российского топлива из-за санкций в отношении РФ из-за начала специальной военной операции на Украине. С 5 февраля этого года в силу вступило эмбарго ЕС на закупку российского топлива, а также потолок цен на него.

Ранее американские СМИ уличили Минобороны США в том, что там используют российскую нефть в обход введенных санкций. По данным журналистов, топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется, и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу ВС США.