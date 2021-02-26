Российские налоговики начали использовать «спящую» норму валютного контроля

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Российские налоговые ведомства начали обращаться к одной из норм закона о валютном контроле, в течение 16 лет фактически являвшейся «спящей». Три предприятия оштрафовали за невозврат валютной выручки от зарубежных строительных контрактов, рассказали журналистам профильные юристы, защищавшие в суде фирмы, наказанные именно по данному пункту. С конца 2019-го финансовые службы Московского региона назначили взыскания по меньшей мере трём структурам на общую сумму не менее 376 млн рублей за операции в валюте, признанные незаконными, следует из судебных материалов.

Речь идёт о положении статьи 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле, разрешающем подрядчикам в РФ не переводить иностранную валюту на счета в банки России, если средства используются для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих в связи со строительством объектов за границей, пишет РБК.

В целом руководство страны трактует подобную норму так: запрещается всё, кроме ограниченного списка специально разрешённых обстоятельств ситуаций, считает руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

Одним из исключений стала норма, обеспечивающая право перечислять иностранную валюту на зарубежный счёт при наличии местных расходов в стране строительного подряда — начиная с даты вступления закона в силу (2003 год) она фактически была «спящей», споры в судебной практике практически отсутствовали, отметил партнёр юридической компании Роман Тарасов.

Накануне спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением о реформировании Налогового кодекса и кредитного урегулирования. По его мнению, необходимо разделить все предприятия, которые находятся на территории страны, по принципу экологичности. В особенности важно разработать специальную систему оценки, которая отнесёт тот или иной актив к «зелёной» или «не зелёной» сфере. Также Чубайс считает, что нужно изменить систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский малый и средний бизнес в 2021 году сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. До сих пор не восстановился спрос на товары и услуги, о чём заявило большинство представителей отрасли. О серьёзных проблемах говорится в данных мониторинга, который провёл в начале февраля аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова.