Российские молочники опасаются срыва поставок иностранной закваски

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Производители молочной продукции в России опасаются срыва поставок импортной закваски, которую используют для приготовления сметаны, творога и других кисломолочных продуктов. Зависимость отечественных компаний от импорта составляет 80%, пишут «Известия».

На данный момент неясно, смогут ли российские фабрики заменить европейскую продукцию. Если своих ресурсов не хватит, выпуск молочной продукции сократится. Об этом сообщил в письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву член комитета ГД по аграрным вопросам Сергей Лисовский. По его мнению, изменить ситуацию могла бы госпомощь.

Неопределённость на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объёмы производства и стоимость итогового продукта. — говорится в письме.

Лисовский попросил главу Минсельхоза рассмотреть возможность перехода российских компаний на отечественное оборудование и сырьё. Но для этого изготовителям нужны средства.

«Союзмолоко» поддержала инициативу депутата, отметив при этом, что остаётся вопрос, каким способом и через какие ведомства может быть оказана такая поддержка. В организации считают, что в дальнейшем этот рынок может быть интересен инвесторам, хотя «неизвестно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок».

В Минсельхозе изданию сообщили, что у российских производителей сформированы достаточные запасы сырья и компонентов. Ввоз иностранных ингредиентов для молочной продукции продолжается, возникающие логистические сложности решаются за счёт за счёт поиска альтернативных поставщиков и изменения маршрутов импорта.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила покупку компании «Вимм-Билль-Данн Напитки» производителем сыров ТК «Мультипро». По мнению ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на продуктовом рынке в России.