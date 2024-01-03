Российские миллиардеры стали за год богаче Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на $50 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на $50 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг. В него входят 500 богатейших людей мира, 25 из них являются гражданами РФ.

Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на $50 млрд, — говорится в сообщении.

Согласно данным рейтинга, основатель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов заработал $9,29 млрд, увеличив состояние до $24,7 млрд. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил состояние на $5,67 млрд, достигнув отметки в $17,2 млрд.

Ранее Bloomberg писал, что российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной тому стало давление со стороны США. Отмечается, что ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после начала СВО, благодаря чему компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях, этот процесс постепенно становится все более трудным.

В декабре российский миллиардер Роман Абрамович оставил в Турции после ужина щедрые чаевые — около $6 тысяч. В ресторане бизнесмен с его друзьями, имена которых не называются, поели и долго беседовали. Абрамович оплатил счет на 85 тысяч турецких лир (почти $3 тысячи), а затем оставил сотрудникам ресторана сумму вдвое больше — 175 тысяч лир.