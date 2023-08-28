Российские маркетплейсы ответят рублем за торговлю контрафактом «Известия»: маркетплейсы начнут штрафовать за торговлю нелегальными товарами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и начнут штрафовать за торговлю контрафактом, сообщают «Известия» со ссылкой на постановление, которое было разработано в Минпромторге. Отмечается, что документ вступит в силу с 1 сентября.

Новое правило будет распространяться на продажи обуви, фототехники, автомобильных шин, парфюма, молочной продукции и воды в упаковке. Информацию об обороте маркированных товаров маркетплейсы должны будут предоставлять в систему «Честный знак» и самостоятельно контролировать соблюдение правил продавцами. За нарушение онлайн-площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей. По информации издания, маркетплейсы поддержали инициативу.

Маркетплейсы в марте текущего года приравняли к участникам оборота товаров легкой промышленности, что позволило снизить число жалоб на продукцию этой категории на 14%. Предполагается, что обязанность маркировать товар усилит борьбу с контрафактом.

В июле Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, которые в России разрешили к параллельному импорту. Он был легализован весной 2022 года. Тогда одним из принципов, по которым товары включались в список, стало прекращение их поставок на российский рынок. В Минпромторге указали на то, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта.