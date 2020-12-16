Российские магазины приступили к снижению цен на масло и сахар

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Торговые сети России уже приступили к снижению стоимости подсолнечного масла и сахара, предусмотренному соглашением о стабилизации цен, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, уменьшение цен уже фактически видно, передаёт РИА Новости.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила NEWS.ru, что в условиях падения реальных доходов населения, сокращения платёжеспособного спроса государство должно быстрее реагировать на потребительскую инфляцию. Для поддержания социальной стабильности власти должны задействовать все возможные рычаги, чтобы не допустить роста внутренних цен вслед за мировыми.

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недопустимости подтягивания производителями внутренних цен под мировые, пообещав, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты. По словам главы государства, его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля.