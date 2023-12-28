Российские куры стали нести меньше яиц в 2023 году Росстат: в ноябре 2023 года куры снесли на 0,3% яиц меньше, чем в ноябре 2022-го

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яйценоскость кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц в период с января по ноябрь 2023 года, говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Согласно данным, полученным специалистами ведомства, в ноябре 2023 года куры снесли на 0,3% яиц меньше, чем в ноябре 2022 года. При этом стоимость яиц выросла.

Аналитики службы утверждают, что ноябрьское снижение яйценоскости кур привело к общему сокращению выпуска яиц в России. Это обусловлено тем, что в период с января по октябрь наблюдался рост выпуска. Отдельное внимание специалисты также уделили и росту цен на данную продукцию. С начала года российские яйца выросли в цене на 59%, в ноябре — на 15%. Эксперты Росстата считают, что данное явление связано с ростом спроса на дешевые источники белка.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее заявила, что в стране нет и не будет дефицита куриных яиц, так как рынок полностью обеспечен продуктом. По ее словам, цены на яйца стабилизируются после окончания новогодних праздников, что станет возможным благодаря расширению импортных поставок, а также благодаря мерам, принятым правительством. Рост цен Абрамченко объяснила возросшим потреблением продукта среди россиян.