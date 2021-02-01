Российские компании установили новый рекорд экспорта сельхозтехники

https://static.news.ru/photo/dd608732-646b-11eb-be94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные производители третий год подряд наращивают объёмы экспорта сельскохозяйственной техники. Суммарная эффективность поставок этой продукции за рубеж увеличилась на 30%.

По данным издания «Коммерсант», основными потребителями российской техники стали страны Евросоюза, СНГ, государства Ближнего Востока и Африки. Несмотря на пандемию COVID-19, одни только потребители из ФРГ обеспечили рост дохода в 4,6 раза. Всего прибыль составила 15,9 млрд рублей.

Одной из причин сохранения положительной динамики рынка стало снижение курса рубля относительно евро. Благодаря этому российская сельхозтехника стала ещё более выгодной для иностранных потребителей. Кроме того, важную роль сыграли квоты на зерно и металл, введённые правительством РФ. При этом наращивание объёмов экспорта российской сельскохозяйственной техники фиксируется уже третий год подряд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская металлургическая компания «Корпорация ВСМПО-Ависма» подписала долгосрочный контракт о поставках продукции из титана для американского производителя самолётов Boeing.