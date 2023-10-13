Российские компании разрабатывают новые приборы для автомобилей

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российские производители активно разрабатывают детали для автомобилей в рамках работы по импортозамещению, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Минпромторга РФ Василия Шпака. По его словам, за последнее время доля отечественной электроники значительно выросла. Речь идет, в частности, о российских антиблокировочных системах (ABS).

В настоящее время специалисты российских компаний работают над созданием отечественного аналога систем ESP. Они помогают водителям бороться с заносами и сносами машины в повороте, а также с потерей устойчивости при езде по прямой. В дальнейшем планируется провести работы по глубокой локализации комплектующих для данных систем.

Сначала надо добиться того, чтобы повсеместно российские приборы стояли на борту автомобилей, чтобы возникла серийность, чтобы возник спрос, чтобы у предприятий появился денежный поток. Потом уже надо начинать глубокую локализацию, — объяснил Шпак.

Как сообщалось ранее, правительство России продлило программу субсидирования кредитов для закупки самолетов отечественного производства. Всего будет выделено 30 млрд рублей. Предполагается, что продление программы поможет не только заместить иностранные Boeing и Airbus, но и компенсировать финансовую нагрузку на авиакомпании.