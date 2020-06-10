Российские компании оценили плюсы работы на «удалёнке»

https://static.news.ru/photo/645b7e26-ab0e-11ea-97a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того, как был снят режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, порядка 70% компаний в России хотят сохранить формат удалённой работы. Об этом рассказали представители бизнеса, кредитных организаций и даже металлургии и горнодобычи.

При этом представители торговли, финансов, горнодобычи и металлургии собираются внедрить формат работы из дома активнее других.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, после снятия ограничений до 30% сотрудников кредитных организаций продолжат работать на «удалёнке». По его словам, больше всего вариант такой работы понравился крупным банкам.

Представители торговли также оценили работу из дома. До половины сотрудников считает возможным перевести на удалённый формат онлайн-ритейлер Wildberries. X5 Retail Group может отправить на «удалёнку» треть своих сотрудников, передаёт ТАСС.

Дистанционную занятость готовы сохранить и большинство горнодобывающих и металлургических компаний. В их случае речь идёт о работниках офисов.

Представители «Челябинского трубопрокатного завода» и вовсе рассказали, что опыт самоизоляции и работы на «удалёнке» показал, что таким образом можно повысить эффективность выполнения задач

Как писал NEWS.ru, работодатели в Москве сами будут определять, какие сотрудники должны и дальше работать в удалённом режиме, а какие могут приезжать в офис. Об этом заявила пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.