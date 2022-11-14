Российские биржи прекратили сделки с акциями Meta* Российские биржи полностью прекратили сделки с акциями компании Meta Platforms

Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Press

C понедельника, 14 ноября, «СПБ Биржа» прекратила все операции с акциями компании Meta Platforms* во всех режимах торгов. Остается неясным, возобновятся ли в России торги акциями этой компании или держателям в результате будут грозить уголовные риски. Об этом сообщает РИА Новости.

С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов, — говорится в сообщении «СПБ Биржи».

С 12 октября торги акциями компании исключила Московская биржа. Такое решение вызвано включением корпорации в список объединений и религиозных организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности

По мнению представителя ФГ «Финам» Ивана Пухового, остановка торгов может быть как временным явлением, так и затянувшимся обстоятельством. Он отметил, что в случае, когда инвесторы не успеи продать акции компании, в их портфеле окажется еще один проблемный актив.

Ждать и надеяться на возобновление торгов по данной бумаге могут только стойкие долгосрочные инвесторы, ведь пока непонятно, когда будет разрешена данная ситуация, — сказал он.

По словам заместителя председателя ЦБ Владимира Читюхина, власти РФ должны определить, считать ли вложение в акции компании экстремистскими. Если будет дан положительный ответ, гражданам могут грозить уголовные сроки.

Ранее адвокат Янис Юкша заявил, что без законодательного ограничения операций с акциями компании Meta* никакого преследования граждан со стороны государства, в том числе уголовного, быть не должно. По его словам, «людей, официально купивших эти акции, нельзя принуждать от них избавиться только потому, что ЦБ РФ запретил, прекратил торги этими акциями».

В свою очередь член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев посоветовал держателям акций компании избавиться от них, если допускается уголовная ответственность за владение ценными бумагами.

*Компания Meta признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена.