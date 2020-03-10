https://static.news.ru/photo/e4130c14-62a3-11ea-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паника на рынках 9 марта 2020 года — реакция на обвал нефтяных котировок в неожиданных масштабах. Но 10 марта баррель подорожал до $35. Российские биржи наверняка отыграют падение снижением индексов.

В такой ситуации Центробанк РФ старается предотвратить резкое ослабление рубля, хотя национальная валюта рухнула на Forex. Но определённые выводы делать рано, прокомментировал ситуацию для NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Минфин и ЦБ будут ориентироваться на стоимость нефти, при этом курс будет регулироваться продажей валюты на внутреннем рынке. Ослабление рубля прогнозируется в районе 80-85 в паре с евро и 72-77 в паре с долларом. Это вызовет подорожание ряда товаров (автомобилей, компьютерной техники, гаджетов, туристических путевок и т.д.), а также отразится на показателях инфляции, которая вырастет, — считает аналитик.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта выросла сразу на 4 рубля и составила 72 рубля 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку до 82,72 рубля.

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, писал NEWS.ru.