Российские биржевые индексы ушли вниз после начала торгов

https://static.news.ru/photo/f4697908-796f-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексы Московской Биржи и РТС показали небольшое падение после начала торговых операций 8 апреля 2020 года. По информации на 10:02 мск, МосБиржа теряет 1,06% и достигает отметки 2606,9 пункта, индекс РТС снижается на 1,35%, до 1084,89 пункта.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent перешли в «красную» зону. Смесь торгуется на уровне $32,96 за «бочку», что на 0,3% меньше результатов предыдущей сессии на лондонской бирже ICE.

Нефть марки WTI находится на отметке $26,35 за баррель (+1%). Доллар стоит на МосБирже 75,51 рубля за единицу. Евро попал в «зелёную» зону и торгуется на уровне 82,21 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ключевые фондовые индексы укрепились после открытия торгов в США на фоне ожидаемого замедления распространения коронавируса. Трейдеры и брокеры настроены на позитивный исход пандемии.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,94, индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний США, набрал 3,34%. Рост индекса электронной биржи Nasdaq достиг 2,21%. Торги в понедельник также завершились ростом.